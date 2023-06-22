أنهى نادي النصر السعودي صفقة النجم المغربي حكيم زياش جناح تشلسي الانجليزي، ليكون دعامة قوية لهجوم «العالمي» الموسم المقبل. ويمتد عقد حكيم زياش مع تشلسي الإنجليزي حتى يونيو 2025، لكن يتطلع اللاعب للرحيل عن النادي اللندني بسبب قلة المشاركة مع «البلوز». وقال فابريزيو رومانو الصحافي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة «سكاي سبورتس»، إن نادي النصر السعودي توصل الى اتفاق شفهي مع حكيم زياش نجم تشلسي لضمه الصيف الحالي، ووافق لاعب أسود الأطلسي على كل الشروط الشخصية.



وأضاف رومانو أن الدولي المغربي حكيم زياش سيوقع عقدا مدته 3 سنوات مع النصر السعودي حتى يونيو 2026.



من جهته، لحق لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي بمواطنه المهاجم كريم بنزيمة في صفوف نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أعلن فريق مدينة جدة عن ضمه رسميا لمدة ثلاث سنوات. ونشر الاتحاد في وقت متأخر بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشلسي الإنجليزي السابق البالغ 32 عاما يستعرض العقود المقدمة له ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه «هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، أنا نمر الآن». وأضاف الاتحاد ان عقد كانتي الذي سيرتدي الرقم 7 «يمتد لثلاث سنوات، وتم توقيع العقد صباح الثلاثاء بعد أن أكمل فحوصاته الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي».



وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي بنزيمة، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، في السادس من الشهر الجاري.