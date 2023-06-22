أسامة دياب



قال مسؤول مكتب دول الخليج وشبه الجزيرة العربية في وحدة الشرق الأوسط بالمديرية العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي روبرتو بنديني ان مجلس الأمة هو البرلمان الحقيقي الوحيد في المنطقة، مشيرا إلى أنه زار الكويت مرتين ويقدر الدور الذي يلعبه والرغبة الحقيقية التي يظهرهـــا البرلمـــان في دعم وتعزيز المناخ الديموقراطي في الكويت.



وقال يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاحات، مشيدا بالثقافة البرلمانية لدى الشعب الكويتي وحيوية إقبالهم على الانتخابات.



وأشار بنديني الى وجود تعاون بين البرلمانين الأوروبي والكويتــي وكان هناك اجتماع العام الماضي، كاشفا عن زيارة وفـد برلماني كويتي في ديسمبر المقبل، وهي زيــــارة رسمية لتعزيز العلاقات بين البرلمانات وستتـــــم مناقشــــة مختلف العلاقات بما فيها «فيزا ويفر».



وأوضح بنديني أن موضوع إعفاء الكويتيين من «الشنغن» لن يتم استئناف العمل به إلا بعد الانتخابات التي ستجرى في 2024، متوقعا ان يتم مناقشته واستئناف العمل به 2025.