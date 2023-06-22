منذ افتتاحه في يونيو 1966 أطلق فندق شيراتون الكويت خارطة جديدة من ابتكار الفخامة ليجسد خدمات فندقية فاخرة، حيث كان فندق شيراتون أول فندق خمس نجوم يفتتح في الكويت وأول فندق تديره شركة ماريوت الدولية في منطقة افريقيا والشرق الأوسط. مسيرة تتواصل مع سبعة وخمسين عاما تميزت خلالها فنادق شيراتون الكويت بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات التي عززت تواجده كرائد في الصناعة الفندقية على مدار سنواته الطويلة، وكان لثقة كبار الضيوف والشخصيات بالإضافة الى كبرى الشركات وكل من منحه الثقة السور الأساس في هذا التميز والرمز الحقيقي لهذا النجاح ليكون الفندق معلما من المعالم المفضلة في الكويت، كما حظي بثناء العالم ورجالات الدولة والمشاهير واستضاف على مر العقود آلاف الضيوف الذين حضروا الى الكويت وأحبوها.وتعد فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت المكان الأفضل للمناسبات الخاصة وحفلات الزفاف التي أقيمت في قاعاته الشهيرة عبر الأجيال.وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لفنادق سانت ريجيس الكويت، وشيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت فهد ابو شعر عن فخره واعتزازه بالسنوات الطويلة التي شهدت الكثير من الأحداث المهمة في تاريخ الفندق حققت فيها الكثير من الإنجازات والنجاحات على المستوى المحلي والإقليمي مما ميزه وثبت عراقته في عالم الضيافة لدى كل محبيه فجعله شامخا في قلب الكويت الحبيبة، واعدا بأن يستمر الفندق في خطى ثابتة باتجاه تقديم افضل الخدمات والمعايير.