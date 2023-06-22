محمد راتب



اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور ممثلها نصار الشلاحي تشكيل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية لعام 2023 برئاسة متعب بدر الماجدي، وأحمد مطلق بوظهير نائبا للرئيس، ومشعل شافي بوعجيم أمينا للسر، وأحمد معزي الشمري أمينا للصندوق، وحمود نايف الظفيري رئيسا للجنة المشتريات، والمحامي فهد علي العوام رئيسا للجنة المالية والإدارية، وم.محمد علي السعيدي رئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية، وإبراهيم محمد الحريجي رئيسا للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وم.فهد نومان الماجدي عضو مجلس الإدارة.



وبهذه المناسبة، شكر رئيس جمعية الجهراء متعب الماجدي المساهمين الذين منحوا الثقة لأعضاء مجلس الإدارة لتمثيلهم بعضوية الجمعية لتحسين الخدمات وتحقيق تطلعاتهم في الجمعية، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق رضا المساهمين عبر تنظيم العروض والمهرجانات وتعزيز المركز المالي ورفع الكفاءة الإدارية.



ولفت إلى أن مجلس الإدارة أبوابه مفتوحة أمام الجميع دون استثناء خاصة المساهمين، وسيتم الاستماع لكل المقترحات والآراء والنقد البناء للعمل على دراستها.