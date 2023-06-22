قدم عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان اقتراحا بتعديل أحد البنود من قرار المجلس البلدي يتضمن منح المدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص مهلة ثلاث سنوات للإخلاء لتعديل أوضاعهم.



وقال الجدعان في اقتراحه:



بناء على المادة 21 بشأن اختصاصات المجلس البلدي - الفقرة 9 والتي تقضي بـ(النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها)، ولما كان البند ثامنا من قرار المجلس البلدي المذكور أعلاه والذي نصه «السماح لصاحب العقار المستغل للمدرسة الخاصة بتنظيم وتحويل العقار الخاص به الى قسائم سكنية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها بعد الإخلاء وهدم الأبنية في العقار نفسه وفي حالة عدم الالتزام بهذا البند تقوم البلدية بقطع التيار الكهربائي»، حيث إن البند سالف الذكر اشترط أن يكون الإخلاء فقط عند صدور ترخيص هدم للبناء، الأمر الذي جعل أصحاب التراخيص يستغلون هذه الثغرة في قرار المجلس البلدي خلال السنوات الماضية، مما خلف معه بقاء بعض المدارس الخاصة في كثير من مناطق السكن الخاص والنموذجي حتى تاريخه، وخلف معه أيضا بالتبعية إزعاجا كبيرا لكثير من ساكني هذه المناطق، خاصة القاطنين بجوار هذه المدارس، فتجد في بعض المناطق أكثر من 7 مدارس خاصة، وهذا غير منطقي، وبناء عليه: نقترح تعديل البند (ثامنا) من قرار المجلس البلدي المذكور أعلاه، ويكون نصه كالآتي:



1 - تمنح جميع المدارس الخاصة والمقامة حاليا بمناطق السكن النموذجي والخاص مهلة ثلاث سنوات للإخلاء ولتعديل أوضاعهم خارج السكن النموذجي والخاص، والسماح لصاحب العقار المستغل للمدرسة الخاصة بتنظيم وتحويل العقار الخاص به الى قسائم سكنية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها بعد الإخلاء، وفي حال تقاعسهم عن ذلك تقوم البلدية بالإخلاء.