علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وحدة تنظيم التأمين تتجهز لتنفيذ اختبارات الضغط والحساسية والأعمال الاكتوارية وتحليل المخاطر المتوقعة في القطاع، ناهيك عن وضع برنامج لمقارنة مؤشرات قطاع التأمين المحلية بالأسواق الإقليمية.



يأتي ذلك ضمن نحو 24 تعاقدا متوقعا لوحدة تنظيم التأمين في العام المالي 2023/2024، إذ تتوزع التعاقدات المخطط لها على مهام نحو 5 قطاعات رئيسية هي الإشراف والرقابة ومركز الدراسات والتطوير الاستراتيجي والشؤون القانونية والشؤون الإدارية والموارد البشرية والعلاقات العامة.



وتضمنت قائمة التعاقدات المتوقعة توريد تراخيص للوحدة في شأن «helpdesk»، وتوريد نظام تراسل داخلي وخارجي للمراسلات الصادرة والواردة، وتوريد تراخيص سحابة مركزية، وتوريد نظام إداري آلي للوحدة، وتوفير خدمات اختبار اختراق واستشارات للدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات.



يأتي ذلك إلى جانب توريد شاشات تفاعلية وبرامج، وتوفير صيانة أجهزة تكنولوجيا المعلومات وتوريد أجهزة متنقلة، وتوريد أجهزة خوادم مركزية للبنية التحتية للوحدة، وإيجار خدمات استضافة سحابية، وتنفيذ برمجة للتطبيقات، ومشروع المؤتمر التأميني، وحملة توعوية عن التأمين وتأمين ضد الغير، وتنفيذ عمل اختبارات الضغط والحساسية، والاشتراك في برنامج لمقارنة مؤشرات قطاع التأمين المحلية بالأسواق الإقليمية، وتوفير كاميرات أمنية لمقر الوحدة.



وجاء ضمن قائمة التعاقدات تنفيذ أعمال استشارات لأعمال مراقبة الشؤون الإدارية وتوفير سيارتين مع سائق، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي لموظفي الوحدة، وتقديم خدمات الدعم وخدمات الاستشارة القانونية بشأن جميع المسائل القانونية، وصيانة مبنى الشامية عبر أعمال تنفيذ إنشاء وتأهيل المبنى، وتوريد تراخيص للوحدة.