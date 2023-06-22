حوار - ناهد إمام



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ في سيناء أرض الفيروز، أصبحت مدينة عالمية وتتمتع ببنية سياحية علي مستوى عال، مشيرا إلى أن خطة المحافظة زيادة جذب السياحة للمدينة وعدد الزائرين سواء الأجانب والعرب وأيضا المصريون بالداخل والمغتربون في الدول المختلفة خلال الفترة القادمة.



وقال اللواء خالد فودة في لقاء مع «أنباء مصرية»، إن المحافظة تملك فرصا استثمارية كبيرة في كل المجالات خاصة في القطاع السياحي، داعيا المصريين المغتربين للتوجه للاستثمار السياحي وتنظيم الرحلات السياحية داخل المعالم السياحية المتميزة في مصر ومنها شرم الشيخ، خاصة مع بدء توافدهم لقضاء الاجازة السنوية لهم.



وتابع ان المحافظة شهدت طفرة واسعة في مختلف القطاعات على أرضها، مع زيادة معدلات التنمية داخل المحافظة وعلى رأسها الطريق الدولي الجديد «النفق شرم الشيخ»، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يقطع المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ في نحو 4 ساعات تقريبا.



وأكد فودة أهمية إقامة أول منتجع عائم في مدينة شرم الشيخ بهدف تنوع المقاصد السياحية، ليكون إضافة نوعية للمقاصد السياحية المصرية بشكل عام، وسيتم تنفيذه باستثمارات إماراتية، موضحا أن المنتجعات العائمة محدودة للغاية حول العالم. وسيجري إقامة المنتجع على غرار ما يجري تنفيذه في دبي. وأشار محافظ جنوب سيناء إلى جاهزية افتتاح مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المشروع هو صديق للبيئة بالدرجة الأولى، ويجذب نحو 5 ملايين سائح سنويا إلى مدينة سانت كاترين.



وقال، إنه يجري تنفيذ عدة مشروعات للانتهاء من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى تطوير البنية التحتية بالكامل وعمل مخطط خاص للمرافق الحيوية بشرم الشيخ.