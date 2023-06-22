

أعلن بنك Nomo، البنك الرقمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة والذي يعتبر جزءا من بنك لندن والشرق الأوسط (BLME) التابع لمجموعة بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة Great Portland العقارية لتوفير مجموعة من الحلول التمويلية العقارية الرقمية لعملائه في الكويت والمنطقة لتسهيل امتلاك عقار في المملكة المتحدة. وقال مساعد المدير العام في مجموعة بنك بوبيان صالح المنصور تعليقا على ذلك: يسرنا التعاون مع شركة Great Portland الرائدة في المجال العقاري السكني والاستثماري لتوفير حلول عقارية في المملكة المتحدة لتمثل هذه الخطوة نقلة مهمة في استخدام خدمات Nomo الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والأمان في حلول تمويل العقارات.



وأوضح أن الشراكة مع شركة Great Portland تعد إضافة لتعزيز سلسلة خدمات بنك Nomo الرقمية والتي نقدمها لقاعدة العملاء المتنامية في الكويت والشرق الأوسط، لاسيما خدمات التمويل العقاري بمزايا تنافسية مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.



وأضاف أن امتلاك عقار سكني أو استثماري كان ولايزال حلما يراود الكثيرين سواء من حيث الرغبة في الاستثمار أو الإقامة، مؤكدا أن مهمتنا في Nomo هي مساعدة عملائنا المستثمرين في الكويت والمنطقة على تحقيق أحلامهم وامتلاك عقارات في المملكة المتحدة كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Great Portland ضاري العوضي تعليقا على الشراكة إنها تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية الشركة لتعزيز نمو علاقاتها وأعمالها مع أكبر مزودي الخدمات التمويلية العقارية والاستمرار في الحفاظ على مكانتها الريادية وتميزها في تقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء وتزويدهم بحلول مصرفية رقمية مبتكرة. وأضاف: نقدم اليوم لعملاء بنك Nomo في الكويت والمنطقة باقة من الخدمات، والتي يمكن ان يستفيد منها العميل بعد الحصول على التمويل العقاري من Nomo لنبدأ معا رحلة البحث على العقار المناسب، سواء سكني أو استثماري، وشراءه حتى استلامه وتجهيزه.