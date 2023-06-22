كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر النقاب عن الطائرة الجديدة من طراز جلفستريم G700 خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض باريس الجوي 2023 بحضور جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، والشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر في فرنسا، وم.بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي.

وستنضم الطائرة الفاخرة إلى اسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال، القسم المختص بطائرات رجال الأعمال في مجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وكانت الناقلة القطرية قد رحبت بوصول أول طائرة من طراز جلفستريم G700 في أغسطس 2021 بوصفها المشغل العالمي الأول لهذا الطراز على أن تضم 10 طائرات أخرى على مدار السنوات المقبلة.

وحققت G700 رقما قياسيا جديدا في رحلتها من مدينة سافانا إلى باريس، حيث اجتازت المسافة في زمن قدره 7 ساعات و19 دقيقة بسرعة 0.90 ماخ.

وقد أظهرت طائرة جلفستريم G700 أداء مميزا خلال برنامج اختبار الطيران الخاص بها والذي استخدمت فيه وقود الطيران المستدام (SAF) مسجلة رقما قياسيا في السرعة التي بلغت 0.89 ماخ بين مدينة سافانا ومدينة طوكيو. وتعد طائرة جلفستريم G700 رائدة في عالم طائرات رجال الأعمال، متصدرة باقي الطائرات الخاصة من حيث السرعة، الكفاءة، الاستدامة والرفاهية.

وتعمل الطائرة بمحركين من طراز بيرل 700 طورتهما شركة رولز-رويس وتطير بسرعة 7.500 ميل بحري/ 13.890 كيلومترا بسرعة 0.85 ماخ، أو 6.400 ميل بحري/ 11.853 كيلومترا بسرعة 0.90 ماخ. وقد تم تصميم مقصورة الطائرة بدقة بالغة لضمان تجربة سفر راقية واستثنائية لتلبية المعايير العالية التي تلتزم بها القطرية لطائرات رجال الأعمال. وتوفر الطائرة للمسافرين أعلى مستويات المرونة، حيث تمتاز باحتوائها على أكثر المقصورات رحابة في القطاع، مع أماكن واسعة لتحضير الطعام، وصالة أو حجرة خاصة لطاقم الطائرة، وما يصل إلى خمسة أماكن للجلوس.

وتضم الطائرة نظام إضاءة مميز يتغير حسب الوقت والمنطقة الزمنية، بالإضافة إلى نوافذ بانورامية وضغط جوي مناسب وضجيج أقل. كما وتسهل هذه الطائرة الحديثة الرحلات الطويلة بين المدن التجارية حيث يمكنها أن تقطع، وبدون توقف، المسافة من الدوحة إلى نيويورك في حوالي 12 ساعة، ومن الدوحة إلى سيئول في غضون 8 ساعات.

من جانبه، قال أكبر الباكر: تعد طائرة جلفستريم G700 مثالا يحتذى في قطاع الطائرات الخاصة لما تمثله من فخامة وتطور تكنولوجي فضلا عن الأداء البيئي المميز لتضمن بذلك تقديم تجربة سفر لا تضاهى لمسافري القطرية لطائرات رجال الأعمال. نتطلع إلى تدشين أول طائرة من طراز جلفستريم G700 في أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال في عام 2023.