أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ترخيصا صناعيا لشركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية.



وقالت وزارة الصناعة، في تغريدة لها بموقع التواصل «تويتر»، إن مساحة المصنع أكثر من مليون متر مربع، ويقع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.



وأضافت ان الشركة تساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، وتوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتساهم «سير» في الناتج المحلي بقيمة 30 مليار ريال بحلول عام 2034.



وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، قد وقعت عقد بيع أرض صناعية لشركة سير الوطنية للسيارات، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، لإنشاء مصنع مختص بصناعة السيارات الكهربائية.



وقالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إن قيمة العقد نحو 359.04 مليون ريال، وستدفع على دفعات خلال 15 سنة. وشركة «سير» مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون للتكنولوجيا، وستقوم بصناعة السيارات بالسعودية، ومن المقرر بيع سياراتها الكهربائية بحلول عام 2025 للعملاء من خلال قنوات تقنية مبتكرة، حيث سيتم تصنيع كل سيارة واختبارها وذلك وفقا لأعلى معايير الجودة والرقابة العالمية.



ولدى الشركة حاليا أكثر من 400 موظف وموظفة بدأوا بتطوير وتصميم سيارات «سير».