مفرح الشمري



اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان المسرح الحر الدولي بدورته الـ18 التي انطلقت امس الأول المخرج المسرحي عبدالله عبدالرسول عضوا في لجنة التحكيم الدولية التي تضم كلا من الفنانة د.شذى سالم من العراق



وريتشار تالبوت من بريطانيا والفنان أحمد المفتاح من قطر، ويترأس اللجنة المخرج الأردني فراس المصري.



انطلقت اعمال الدورة الجديدة امس الاول في العاصمة الأردنية عمان بالمركز الملكي الثقافي برعاية وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار وتستمر اعمال الدورة حتى 25 الجاري ويشارك في مسابقتها الرسمية 12 عرضا مسرحيا، من تونس مسرحية «شوق»، السعودية مسرحية «الغريب والنقيب»، فلسطين مسرحية «لغم أرضي»، ايطاليا مسرحية «APNEA» بينما تشارك الأردن بالعروض المسرحية التالية: «فريمولوجيا» و«تك تك بم» و«غرفة الموتى» و«طبلة» و«متاهة جهنم» و«مقبرة» و«في هذا الوقت انت» و«سما». ويتضمن المهرجان ورشة مسرحية بعنوان «الإيماء في نحت الجسد» تقدمها الفنانة التونسية هناء وسلاتي.