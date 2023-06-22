بيروت - بولين فاضل



عبر الفنان جوزيف عطية عن سعادته بالنجاح الذي تحصده أغنيته الجديدة «البغددة» التي قدمها باللهجة المصرية، وقال: سعيد جدا بنجاح الأغنية، وسعيد أكثر بردود الفعل التي لمستها حولها، وهذا ما وجدته من الأشخاص الذين التقيت بهم، والذين أشادوا بها وبأجوائها، مضيفا: كلمات أغنية «البغددة» أريد أن أوجهها لكل الحبايب، أو لكل فتاة جميلة.



وعن تفضيله النجاح في صمت، على عكس مطربين آخرين يلجأون إلى منصات التواصل لإظهار نجاحهم، رد جوزيف في حوار له مع موقع «سيدتي»: أنا في الكثير من الأوقات اكون «صامت» حتى في الأشياء السلبية، ولا أهتم بالكلام الذي يقال عني سواء من شخص ما أو من فنان، لأن هدفي الرئيسي هو التركيز في عملي فقط، ورد فعل الناس وجمهوري حول الأغاني التي أقدمها، دون الاهتمام بعدد أو أرقام المشاهدات.