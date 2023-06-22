محمد الجلاهمة



حالت الرياح غير النشطة امس الاول دون تفاقم حريق اطارت جديد في منطقة السالمي، فيما قامت وحدة التحقيق في قوة الاطفاء العام بالوقوف على سبب الحريق.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية مساء امس الاول يفيد باندلاع حريق في مصنع اعادة تدوير الاطارات على طريق السالمي وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إطفاء الى موقع الحريق وعند وصول الفرق تبين انه حريق على مساحة 2000 متر مربع، كما أن سرعة وصول فرق الإطفاء حالت دون انتشار الحريق إلى باقي الإطارات الموجودة في الموقع وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه ولم ينتج عن الحادث اي إصابات تذكر.