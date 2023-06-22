

تسبب انفجار غاز في اندلاع حريق كبير أدى لانهيار جزء من مبنى ضخم في الحي اللاتيني بوسط العاصمة الفرنسية، وأسفر عن وقوع عدة اصابات بينها حالات حرجة.



وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة «هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة».



وتسبب الانفجار في إغلاق محطة مترو بمنطقة الدائرة الخامسة، و16 شخصا على الأقل منهم 7 في حالة حرجة جدا. وانتشرت أكثر من 70 سيارة اطفاء و200 رجل إطفاء في الموقع بحسب تقارير اعلامية، قبل ان يتم التمكن من السيطرة على الحريق.