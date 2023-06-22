عاد متحف إسطنبول للفن الحديث إلى مبناه على ضفاف البوسفور بعد إعادة تأهيله بحلة عصرية ابتدعها المهندس المعماري رينزو بيانو الذي صمم ناطحة السحاب «شارد» في لندن و«مركز بومبيدو» في باريس.



ويستعيد المتحف، بعد أربع سنوات من الغياب، مقرا بات يعكس جانبا أكثر حداثة على ضفاف إسطنبول حيث تتراصف القصور الإمبراطورية والمساجد.



وقد افتتح متحف اسطنبول الحديث عام 2004، لكن اضطر القائمون على الموقع عام 2018 إلى نقله من مقره الأساسي التابع أساسا إلى سلطات الجمارك، للسماح بتجديده.



ثم أطلقت المدينة مشروع إعادة إعمار للقطاع بأكمله، بما يشمل ميناء «غالطة» للرحلات البحرية الرامي إلى تعزيز السياحة الفاخرة في تركيا.



ويتكون المبنى الذي تم تجديده من ثلاث طبقات، ومدخل زجاجي متصل بميناء الرحلات البحرية، ويضم مطاعم وحانات ومتاجر فاخرة.



وقال المهندس المعماري رينزو بيانو للصحافيين إن تصميمه مستوحى من مياه البوسفور المتلألئة.



ويغطي المتحف مساحة 10500 متر مربع، ويستضيف معارض وعروضا لأفلام ومجموعة دائمة تضم أكثر من 280 عملا لأهم الأسماء في مجال الفن الحديث والمعاصر في تركيا.