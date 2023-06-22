أعلنت «نيوم» و«فولوكوبتر» استكمالهما بنجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية «eVTOL»، أو ما يعرف بـ «التاكسي الجوي»، وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بعد حصولها على تصريح خاص للطيران. وامتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوع كامل، بعد فترة التعاون لمدة 18 شهرا بين كل من نيوم والهيئة العامة للطيران المدني السعودي، وشركة «فولوكوبتر»، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الكهربائي والخالي من الانبعاثات، واختبارها في مدينة «نيوم»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أمس.



وركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء مركبات «فولوكوبتر» للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات دون طيار.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز الدعيلج: «يمثل نجاح هذه الرحلة التجريبية الآمنة منعطفا مهما في مسيرة قطاع الطيران السعودي، وخطوة أخرى نحو تحقيق استراتيجيته، من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات لإنشاء صناعات جديدة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر المزيد من الوظائف، كما أنها تؤكد التزام الهيئة بتمكين الدمج الآمن لأنماط التنقل الجوي المبتكرة، ما يسهم في تحسين تجربة تنقل الأفراد في المناطق الحضرية، ويرفع جودة الحياة في المملكة».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ «نيوم» م. نظمي النصر: «إن الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة فولوكوبتر للتنقل العمودي الكهربائي تعكس الإنجاز الإبداعي والابتكاري لنيوم لخلق قطاع تنقل مستدام ومتعدد الوسائط، كما أنها مثال حي ونموذجي على دورنا كمسرع عالمي وحاضنة للحلول المبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم».