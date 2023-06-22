حقق البطل يعقوب اليوحة ذهبية سباق 110 أمتار حواجز أمس ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية الـ23 لألعاب القوى للرجال والسيدات المقامة في مدينة مراكش بالمغرب.



وقطع اليوحة، الذي أهدى الكويت أول ميدالية في البطولة، مسافة السباق في زمن قدره 13.58 ثانية.



هذا انطلقت أول من امس منافسات البطولة بمشاركة عدائين وعداءات من 16 دولة عربية بينها الكويت.



وقال رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى حبيب الربعان خلال حفل افتتاح المنافسات في مدينة مراكش ان هذه البطولة يشارك فيها نخبة من افضل العدائين والعداءات العرب، لافتا الى أنها تمثل مدخلا لبطولة العالم والألعاب الاولمبية المقررة في باريس عام 2024.



وأكد أن هذه المنافسات التي تجري في إطار الاتحاد العربي بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث يتم الاعتراف بالأرقام القياسية العالمية التي يتم تسجيلها في هذه المنافسات.



من جهته، قال مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى حمو البوكيلي ان هذه التظاهرة تمثل مرحلة مهمة للمنتخب في إطار التحضير لبطولة آسيا والألعاب العربية في الجزائر ودورة الالعاب الآسيوية وبطولة العالم.



وأوضح ان من بين العدائين المشاركين يوجد جاسم الماص الذي سيشارك في 400 متر حواجز وابراهيم الظفيري في 800 متر وعبدالله العازمي في الوثب الطويل وعبدالرحمن العازمي في رمي الرمح، معربا عن الأمل في أن يحققوا نتائج إيجابية. وتشهد هذه البطولة التي تستمر حتى 24 يونيو الجاري مشاركة ابرز العدائين والعداءات العرب بينهم البطل العالمي في الوثب السريع القطري معتز برشم والبطلة المصرية بسنت حميدة المتخصصة في السباقات القصيرة.