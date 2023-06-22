تقام بعد غد على حلبة كويت كارتينغ في مجمع الكويت، بطولة الكارتينغ الصيفية للفئات العمرية (فتيان وفتيات) وذلك بتنظيم من قبل النادي الكويتي للكارتينغ، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من الكبار و80 من الصغار، وتقام المنافسات من السابعة مساء حتى الحادية عشرة مساء.



وحدد النادي المراحل السنية لتكون 14 سنة فما فوق للكبار، وللصغار من 7 إلى 13 سنة. وخصص النادي جوائز للفائزين الأوائل من الفتيان والفتيات. وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الكارتينغ د.حامد بوشهري، بالشكر لأعضاء اللجان العاملة، على جهودهم المبذولة لتنظيم البطولة، مبينا أن مجلس إدارة النادي يعمل وفق خطة مدروسة لتكون بطولاته عالية من حيث المستوى الفني وخدمة اللاعبين واللاعبات، ومن أجل خلق أجيال متعاقبة في رياضة الكارتينغ، الأمر الذي سيعود بالنفع على مستوياتهم من خلال مشاركة الأبرز منهم في الاستحقاقات الخارجية وتمثيل الكويت.