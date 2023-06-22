يحيى حميدان



أعلن مجلس إدارة نادي النصر موافقته رسميا على انتقال مهاجم الفريق الأول والمنتخب الوطني لكرة القدم محمد دحام إلى الكويت مقابل 200 ألف دينار تدخل لخزينة «العنابي»، بالإضافة إلى راتب كبير للاعب.



وتمنت إدارة «العنابي» التوفيق لدحام في تجربته الجديدة، كما تقدموا بالشكر له على كل ما قدمه للنصر منذ بداياته حتى الموسم المنقضي الذي حصل خلاله على جائزة أفضل لاعب في دوري «زين» الممتاز. ووقع دحام على عقد مدته 4 سنوات مع «الأبيض»، يحصل خلاله سنويا على 84 ألف دينار، بالإضافة إلى 1200 دينار بدل سكن.



وكان بطل الدوري البحريني الخالدية وأحد الأندية المحلية الكبيرة قد دخلا على خط المفاوضات مع دحام في الفترة الأخيرة، إلا أن المقابل المادي الذي يصل إلى 600 ألف دينار تقريبا بالمجمل من إدارة الكويت كان حاسما في تحديد وجهته المقبلة.



هذا، وأعلنت إدارة النصر كذلك تجديد عقد المدافع السوري عمرو ميداني لموسم آخر.