أكد خفر السواحل الأميركيون أمس أن جهاز سونار رصد «ضوضاء تحت الماء» خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية التي فقدت الأحد الماضي وهي تقل



5 ركاب أثرياء في رحلة إلى حطام السفينة (تايتانيك) بالمياه العميقة قبالة ساحل كندا.



وذكرت مجلة «رولينغ ستون» أن طائرة «بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرق في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة، وبعد أربع ساعات نشر جهاز سونار إضافي وكان الطرق لايزال يسمع». وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر أنه يتم «تقصي مصدر الأصوات».



ودخلت فرق الانقاذ سباقا مع الزمن، اذ ان الغواصة «تيتان» مصممة لتبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة، مما يعطي ركابها فرصة ضئيلة للنجاة حتى صباح اليوم قبل أن ينفد الهواء بداخلها. وفقد اتصال الغواصة بالسفينة الأم على السطح بعد ساعة و45 دقيقة من انطلاقها في رحلة غوص تستغرق ساعتين صباح الأحد الماضي. وفسر مستكشف أعماق البحار، ديفيد غالو، صديق قائد الغواصة ما يعنيه صوت القرع، بأن صديقه هناك في الأعماق يرى أن هذه أفضل طريقة لمساعدة المنقذين على ايجادهم، بحسب ما نقلت عنه «سي ان ان».



ويرقد حطام تايتانيك التي ارتطمت بجبل جليدي وغرقت في أول رحلة لها عام 1912 على عمق 3810 أمتار تحت الماء، ويبعد 1450 كيلومترا تقريبا شرق ولاية ماساتشوستس الأميركية و644 كيلومترا جنوب مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاونلاند بكندا. ومن بين ركاب الغواصة الذين انطلقوا في رحلة سياحية استكشافية تبلغ تكلفتها 250 ألف دولار للشخص الواحد، الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود وابنه سليمان، والاثنان مواطنان بريطانيان.