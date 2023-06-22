تقدم رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر بخالص التهنئة إلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد، معربا عن تفاؤله بمرحلة جديدة مليئة بالتعاون المثمر للخروج بالتشريعات المهمة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وتساهم في نهضة الكويت في المجالات كافة.



ودعا المطر مجلس الأمة إلى تبني القضية المرورية بمختلف أبعادها، باعتبارها أولوية الكويت القصوى في المرحلة المقبلة، ولا تقل أهمية عن القضايا السياسية والاقتصادية الأخرى، لاسيما التركيز على الخروج بمشاريع قوانين تنهي الأزمة الحادة والخانقة التي تعاني منها البلاد حاليا والحفاظ على أرواح أبنائنا وبناتنا التي تهدر سنويا، مؤكدا أن المشكلة المرورية لم تعد تتحمل المزيد من التجاهل‏، بل باتت تتطلب حلولا جذرية عاجلة.



ولفت إلى أن النطق السامي كان مليئا بالحرص على تحقيق آمال وتطلعات المواطنين، ذلك الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة الخروج بالمشكلة المروية إلى خارج الدائرة التي هي عليها حاليا، خاصة أنها وصلت إلى درجة لا تطاق.