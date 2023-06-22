أكد وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن اليوم الأربعاء أن الكويت حريصة على تعزيز دور الإعلام من أجل صون الهوية ومجابهة الفكر المتطرف العابر للحدود تحصينا للشباب والناشئة وإشاعة قيم التسامح والتعايش بين الأفراد والمجتمعات.



ولفت المحيسن في كلمة وزعت على وفود الدول المشاركة في أعمال الدورة العادية الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي احتضنها المغرب الى أن الإعلام أصبح في الوقت الراهن مرتبطا بشكل وثيق بالتكنولوجيا داعيا الى تطوير الإعلام العربي ليواكب المستجدات التكنولوجية.



وضرب المثل بشبكات التواصل الاجتماعي التي تتمتع بتأثير كبير في مختلف الأوساط ما يقتضي مواكبة المؤسسات الاعلامية العربية للتقدم التكنولوجي من اجل تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، داعيا في هذا السياق الى استثمار شبكات التواصل الاجتماعي بما يخدم الافراد والمجتمع بشكل بناء ضمن بيئة اعلامية متميزة.



واستحضر في هذا السياق معطيات التكنولوجيا الحديثة ممثلة في الذكاء الاصطناعي مشددا على انه يمثل تحديا كبيرا لاستيعاب منطق اشتغاله بغية تطويعه في سبيل خدمة الأهداف النبيلة للاعلام في ظل واقع متغير وشديد التحول.



واشار د.المحيسن الى أن الكويت تدعم كل جهد يهدف الى النهوض بالإعلام العربي مستحضرا في هذا السياق رعايتها لـ«جائزة التميز الإعلامي العربي ـ الدورة السابعة في مجال الإعلام البيئي، التغير المناخي والمستقبل» وذلك تشجيعا للطاقات الاعلامية المتميزة في الوطن العربي من اجل تقديم الأفضل بما يخدم القضايا العربية المشتركة وخاصة القضية الفلسطينية.



وأكد أن الكويت تظل دائما وأبدا داعما رئيسيا لاستعادة الحق الفلسطيني ومساندة هذا الحق قولا وفعلا في المحافل الدولية وصولا لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وشارك د.ناصر المحيسن في اعمال الدورة الـ 53 لمجلس وزراء الاعلام العرب ممثلا عن وزير الاعلام والتي انطلقت اعماله في وقت سابق اليوم بالمغرب بمشاركة عدد من وزراء الاعلام العرب.