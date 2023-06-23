

أوردت تقارير صحافية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يقترب من إتمام صفقة ضخمة، ضمن سعيه لتعزيز صفوف الفريق قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ونقلت صحيفة «ذا صن» عن صحافي الانتقالات المعروف جيانلوكا دي مارزيو قوله إن نجم وسط ميلان ساندرو تونالي وافق على بنود شخصية لانتقاله إلى «الماكبايس»، مقابل حصوله على راتب سنوي قدره 8 ملايين جنيه استرليني في صفقة مدتها 6 أعوام. وقدم نيوكاسل عرضا لضم تونالي بقيمة 43 مليون جنيه استرليني رفضه ميلان، قبل أن يرفع قيمة العرض إلى 60 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 4.3 ملايين جنيه استرليني في شكل إضافات، بانتظار موافقة ميلان النهائية.



وأضاف دي مارزيو، أن المحادثات اكتملت بين نيوكاسل وممثلي اللاعب بعدما فرض وكيل أعمال اللاعب جوزيبي ريسو زيادة في الأجر تزيد على ضعف ما يتقاضه مع ميلان (75000 جنيه استرليني أسبوعيا).