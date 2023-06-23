

اقترب أنخل دي ماريا، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، من العودة لفريق بنفيكا البرتغالي.



وذكرت الصحيفة البرتغالية «أيه بولا» المختصة بأنباء كرة القدم، أن بنفيكا يعتزم إعلان تعاقده مع دي ماريا (35 عاما) اليوم.



ومن المقرر أن يوقع دي ماريا، الذي ينتهي تعاقده مع يوفنتوس، على عقد لمدة عام مع خيار إضافة عام إضافي مع الفريق الذي يدربه روجر شميت.



ولعب دي ماريا، الذي بدأ مسيرته مع فريق روساريو سينترال الأرجنتيني، مع بنفيكا في الفترة من 2007 إلى 2010 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، وبعد ذلك لعب مع مان يونايتد وباريس سان جرمان. وذكر التقرير أن الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، الذي سيظل مع بنفيكا حتى 2025، لعب دورا في اتخاذ دي ماريا لقراره، بالإضافة إلى أن عائلة دي ماريا لديها ذكريات جيدة في العاصمة البرتغالية.