

ألقت فضيحة عنصرية جديدة بظلالها على نهائي دوري كرة السلة الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.



وزعم أن نجم برشلونة النيجيري جيمس نناجي (18 عاما) تعرض لإساءة عنصرية من الجماهير أثناء خروجه من حافلة الفريق قبل المباراة في مدريد. وأدان برشلونة الواقعة في بيان وطالب بـ«رد فعل حازم ونموذجي» من رابطة الدوري.



ويمكن سماع الإهانة في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الإسبانية، ولم تصدر الرابطة ولا ريال مدريد أي بيانات.



وقارن ساروناس جاسيكفسيوس، مدرب برشلونة، الذي فاز فريقه بالنهائيات، الواقعة بالإساءة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، لاعب كرة القدم بريال مدريد، واتهم النادي بشكل غير مباشر بتطبيق معايير مزدوجة.



وقال المدرب الليتواني للصحافيين: «هذا أمر مؤسف. أسمع الكثير بشأن فينيسيوس والآن علينا أن نتحدث عما حدث. لا أعتقد أن هذا يتوافق مع قيم ريال مدريد ومشجعيه. نحن غاضبون للغاية من هذا». وأثارت الإساءة العنصرية لفينيسيوس ضجة كبيرة قبل شهر بعدما أهين من الجماهير في مباراة أمام فالنسيا. وبعد الواقعة بيومين فقط، تم القبض على 3 من المشتبه بهم. وتقدم ريال مدريد بشكوى جريمة كراهية وبدأ مكتب المدعي العام بالتحقيق، وتم إغلاق أجزاء من ملعب ميستايا لثلاث مباريات.