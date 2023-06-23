قال قائد المنتخب الألماني لكرة القدم الفائز بنسخة كأس العالم 2014، فيليب لام، إنه غير قلق بشأن الأداء السيئ لمنتخب بلاده الحالي قبل عام واحد فقط من انطلاق بطولة أمم أوروبا للرجال (يورو 2024).



وخسر المنتخب الألماني في ثلاث مباريات من آخر أربع مباريات ودية خاضها، وكان التعادل الأخير للفريق أمام منتخب أوكرانيا 3-3 جاء في اللحظات الأخيرة.



لكن لام، مدير بطولة «يورو 2024»، يعتقد أن مدرب «المانشافت»، هانسي فليك لديه الوقت لإصلاح الأمور.



وقال لام في مؤتمر صحافي أمس في هامبورغ: «مازال هناك وقت طويل. مازال هناك ما يكفي من مباريات لرفع الروح المعنوية».



وتبدأ منافسات «اليورو» يوم 14 يونيو 2024 في ميونيخ، فيما تقام المباراة النهائية بعدها بشهر في برلين. وقال لام إن تقديم المنتخب الألماني لأداء قوي مثلما كان الحال في بطولة كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا، سيساعد في أن تكون أجواء البطولة مميزة ومازال لدى «المانشافت» مباراتان وديتان أمام اليابان وفرنسا في سبتمبر لمحاولة العودة الى الطريق الصحيح.



وأضاف: «سيكون من المفيد للمنتخب الألماني أن يبدأ لعب كرة قدم ناجحة مرة أخرى بداية من سبتمبر».



وأعرب لام عن آماله أيضا أن تتأهل لليورو منتخبات مثل هولندا والدنمارك وبولندا، والتي تعاني في التصفيات، لكي تجعل أجواء البطولة أفضل.



وأضاف: «بالطبع، نأمل أن تتواجد الدول المجاورة في البطولة. ونأمل أن يجلبوا معهم الكثير من الجماهير».