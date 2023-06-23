بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري توصية اللجنة القانونية والمالية بالموافقة على تحصيل رسم 200 دينار لترخيص برج الاتصالات.



وتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الرد على السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن اسئلة ايضاحية بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة.



٭ الرد على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.



٭ الرد على السؤال المقدم من العضو م. منيرة الأمير بشأن اسئلة حول الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاتها الخاصة بملف نظافة المدن.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص احواض تجميع مياه امطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض وساتر ترابي ومسارات صرف مياه الأمطار وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة العبدلي الإسكانية.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص احواض مكشوفة لتجميع مياه الامطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتصريف مياه الامطار حول منطقة تطوير السالمي الاسكانية.



٭ تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت الارض وسواتر ترابية ومسارات لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة النعايم والنعايم الصناعية.



طلب الهيئة العماة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسار أمطار وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة أم النقا الاسكانية.



٭ تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (40 لسنة 1978) بشأن تنظيم القطع التنظيمية وتعديل أحكام قراري المجلس البلدي بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 سنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص أرض للغرض الخدمي.



٭ طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص موقع مؤقت بمساحة (7500م2) لتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن منطقة جنوب عبدالله المبارك الاسكانية وتخصيص مسار صرف صحي بعرض (5م) الرابط مع الموقع المؤقت للوحدات.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن إنشاء مواقف سيارات عامة لمدرسة الوليد بن عبدالملك ومسجد عبدالله العدواني ضمن القطعة (6) بمنطقة الفردوس.



٭ طلب مكتب الشهيد تغيير تصميم النصب التذكاري لضاحية مبارك العبدالله وتمديد مهلة التنفيذ للنصب.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م. شريفة الشلفان بشأن إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م. علياء الفارسي بشأن خدمة رفع من النفايات السكنية الحجمية (ذات الكميات والأحجام الكبيرة) Balky Waste.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو م. فرح الرومي بشأن إضافة نشاط بيع الزهور والنباتات الى نشاط الحلويات في المناطق التجارية والمباني ذات الاستعمال التجاري.



٭ اقتراح م. منيرة الأمير بتفعيل اجراءات سحب اراض مخصصة للمشروعات بعد انتهاء الفترة المسموح بها للتنفيذ.



٭ الاقتراحان المقدمان من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري الأول بشأن ضم السكة السد إلى عقار الوثيقة في حالة انتهاء الشيوع وأصبح مالك العقار واحدا، وآخر بشأن اضافة بند في لائحة البناء الصادر بها القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالابنية الاستثمارية داخل مدينة الكويت وخارجها.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو عبدالله العنزي بشأن إضافة نشاط مطعم ومقهى بمنطقة الري بالشويخ امتداد الدائري الرابع).



٭ الاقتراح المقدم من العضو م. عبداللطيف الدعي بشأن تطوير الطريق الساحلي الرئيسي في الكويت لجعله جاذبا ومناسبا للمشاة والدراجات الهوائية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تعديل البند (ثامنا) من قرار المجلس البلدي بشأن المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن النموذجي والخاص.