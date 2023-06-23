أكدت المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة فرحان حرص المؤسسة على دعم معرض التصميم الهندسي الذي تنظمه جامعة الكويت تحقيقا لرسالة المؤسسة المتمثلة بتشجيع التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحفيزه لنفع المجتمع والبحث العلمي بالكويت.



وقالت فرحان في تصريح صحافي على هامش الافتتاح إن أهداف المعرض الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تتلاقى مع أهداف المؤسسة في تشجيع أبناء الكويت على البحث العلمي وتنمية روح الإبداع وتوفير البيئة التنافسية التي تثري المواهب والملكات العلمية لدى الشباب الكويتي.



وأضافت أن المؤسسة تهدف من خلال دعم هذا المعرض الذي تشرف عليه كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في نشر ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة من أجل كويت مستدامة إضافة إلى دعم الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتميزة لتعزيز دورها في دفع عملية التنمية في البلاد.



وذكرت ان المؤسسة قدمت الدعم لمعرض التصميم الهندسي طوال السنوات الماضية إيمانا منها بأهمية الدور الذي يؤديه في تكريم المشاريع الهندسية المتميزة وتحفيز الطلبة على ابتكار مشاريع رائدة يمكنها المساهمة في تطوير البلاد والتغلب على التحديات التي تواجهها في عدد من المجالات العلمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدة بدور المعرض في إبراز قدرات ومهارات المهندسين الخريجين وتوفير بيئة محفزة لثقافة الإبداع وتطبيق الحلول التكنولوجية في الحياة العملية بطريقة سهلة إضافة إلى توظيف طاقات مهندسي المستقبل والاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم.