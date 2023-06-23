الاتحاد دعا إلى استثمار التطور المتعلق بالذكاء الاصطناعي في جوانبه الإيجابية



أعرب الاتحاد العام للصحافيين العرب عن تضامنه مع الصحافيين في مناطق النزاع بالدول العربية، مؤكدا حرصه على صون حقوقهم المشروعة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء عليهم.



جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد العام للصحافيين العرب بمقر نقابة الصحافيين العراقيين برئاسة رئيس الاتحاد الزميل مؤيد اللامي وحضور أعضاء الأمانة العامة وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد وبمشاركة جمعية الصحافيين الكويتية، حيث مثلها نائب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان خليفة الراشد وأمين السر الزميل جاسم محمد كمال وأمين الصندوق الزميل دهيران أبا الخيل.



وحذر البيان من الخطورة البالغة لوتيرة الصراعات المسلحة في عدد من الأقطار العربية لاسيما في السودان الذي انتقل إلى مستوى المواجهات المسلحة بين الفرقاء السياسيين والعسكريين.



وطالب الاتحاد في هذا الصدد الأطراف المتنازعة بالوقف الفوري للاقتتال الداخلي والعودة إلى الحوار، داعيا إلى توفير جميع الضمانات الكفيلة بحماية الزملاء الصحافيين السودانيين وتوفير شروط أداء واجباتهم المهنية. وعبر عن تضامنه المطلق مع الصحافيين باليمن في مواجهة جميع أشكال الاستهداف التي يتعرضون لها من أطراف النزاع السياسي. وأعرب الاتحاد عن ارتياحه بعودة سورية إلى الحاضنة العربية (جامعة الدول العربية) إضافة إلى تضامنه المطلق مع الزملاء الصحافيين والصحافيات السوريين.



وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد إلى تنظيم حملة عربية للضغط على المحكمة الجنائية الدولية بهدف تسريع إجراءات مقاضاة المتورطين في جريمة قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كما جدد تضامنه المطلق مع الزملاء الصحافيين والصحافيات الفلسطينيين في نضالهم ضد الاحتلال الصهيوني. وعبر المشاركون في الاجتماعات عن تقديرهم الكبير والبالغ لتضحيات الصحفيات والصحافيين العراقيين في مواجهة العصابات «الإرهابية الإجرامية». وعلى المستوى المهني، دعا الاتحاد إلى استثمار التطور المتعلق بالذكاء الاصطناعي في جوانبه الايجابية بما يحفظ حقوق المجتمعات والأفراد إضافة إلى وضع الحلول والبرامج لدعم الصحافة الورقية في البلدان العربية في مواجهة زحف وسائل الإعلام البديلة.