أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية، عن افتتاح المرحلة الأولى لأكبر مشروع تطوير لمدينة الألعاب المائية «بي زيرو»، والذي يعد نقلة سياحية عظيمة متكاملة الخدمات وترويجا لنمط جديد من السياحة وهو السياحة العائلية. صرح بهذا رئيس مجلس الإدارة لشركة الجزيرة للمشروعات الترفيهية «بي زيرو» محمد النوري بأن الشركة في الوقت الحالي تقوم باستكمال ما تبقى من تنفيذ تطوير المشروع والذي يعد أكبر مدينة ألعاب مائية متكاملة في الكويت «بي زيرو»، والتي استطاعت شركة طفل المستقبل النيل بها بعدما رست هذه المناقصة على احدى شركاتها التابعة وهي شركة الجزيرة للمشروعات الترفيهية والمملوكة بنسبة 88.9%.



وفي عام 2019 استطاعت شركة الجزيرة للمشروعات الترفيهية وهي شركة تابعة، حيث قامت بتوقيع عقد مع المشروعات السياحية لاستغلال موقع (الاكوابارك سابقا) الكائن في الواجهة البحرية لإعادة تشغيلها عن طريق مناقصة فازت بها الشركة.



هذا المشروع هو عبارة عن إعادة تطوير مدينة مائية متكاملة تضج بالحياة تحت مسمى «بي زيرو» والذي تتضمن احدث الألعاب المائية العالمية وبإشراف أشهر المصممين العالميين مكتب Sanderson Group بالإضافة الى أحد أكبر دور التصميم والخدمات الهندسية في الكويت دار مستشارو الخليج.



وأشار النوري الى أن التطوير الحاصل يقدر بمبلغ إجمالي وقدره ما يقارب 10 ملايين دولار، لمكان ترفيهي يتضمن مرافق ترفيهية تستقطب جميع الشرائح والفئات العمرية المختلفة، بالإضافة للعائلات لمغامرات مشوقة تناسب الجميع، وفكرة المشروع الأساسية بنيت على ان تكون هذه المدينة المكان الترفيهي الأول على مدار السنة، وان تكون وجهة السياح الأولى بلا منافس ضمن وسائل الجذب السياحي التي يتبوأ مقدمتها استقطاب ألعاب مائية عصرية تلبي رغبات مرتادي المدينة المائية، ومن خلال تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية المعنية بالأطفال والفعاليات الفنية العالمية المختلفة.



وأكد أن مدينة الألعاب المائية «بي زيرو» تعد نقلة متميزة في المنتج النهائي لأحدث الألعاب والزحلاقيات والأحواض المائية المتميزة، وأيضا التخطيط لترويج المنطقة كمقصد سياحي متكامل الخدمات تنافس منطقة الشرق الأوسط. وأشاد النوري بأن المدينة المائية بي زيرو تتميز بأنها تقع في قلب مدينة الكويت بجوار أهم معلم من معالم الدولة وهي الأبراج بمساحة تقدر بحوالي 63.600 متر مربع. وجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح المرحلة الثانية في أغسطس المقبل، أما عن افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة فستكون في بداية الموسم المقبل.