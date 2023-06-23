الدوحة - فريد عبدالباقي



استهل المنتخب القطري الأول لكرة القدم تحضيراته، بعد وصول بعثة العنابي إلى مدينة هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس الأميركية، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها أميركا وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل.



ويبدأ العنابي مشواره في البطولة بلقاء هايتي الاثنين المقبل، على ستاد إن آر جي في مدينة هيوستن، وفي الجولة الثانية يلتقي مع هندوراس في 29 الجاري بمدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا، قبل اختتامه الدور الأول بمواجهة المنتخب المكسيكي 2 يوليو المقبل في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، أيضا، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.



وخاض العنابي مرحلة إعداد وتحضير في معسكر تدريبي أقيم بالنمسا، حرص خلاله المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على الوصول لأفضل جاهزية ممكنة استعدادا للبطولة.



وتضم قائمة العنابي 23 لاعبا هم: صلاح زكريا، ومشعل برشم، ويوسف حسن لحراسة المرمى.. وفي خط الدفاع: أحمد سهيل، وبسام الراوي، وجاسم جابر، وحازم أحمد، وطارق سلمان، ومصعب خضر، وهمام الأمين، ويوسف أيمن.. وفي خط الوسط: أحمد فتحي، وعاصم مدابو، وعبدالله معرفي، وعلي أسد، ومحمد وعد، ومصطفى مشعل، ومهدي سالم. وفي خط الهجوم: المعز علي، وتميم منصور، وخالد منير، ومحمد مونتاري، ويوسف عبدالرزاق، فيما خرج المهاجم أحمد علاء من القائمة بسبب الإصابة التي تسببت في مغادرته المعسكر.



من جانب آخر، يسعى نادي مان سيتي الإنجليزي إلى استعادة مدربه السابق خوانما ليلو الذي يعمل حاليا مدربا لنادي السد منذ الموسم المنصرم، للعمل من جديد كأحد مساعدي المدرب بيب غوارديولا. ومازال المدرب الإسباني يمتلك موسما مع نادي السد.



وكان السد دشن تدريباته مبكرا في الدوحة وسيخوض معسكرا تدريبيا في النمسا خلال الفترة من 1 إلى 19 يوليو المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، في السعودية الشهر المقبل.



ويلعب السد ضمن المجموعة الثانية التي تضم الهلال السعودي، والوداد البيضاوي، وأهلي طرابلس الليبي.