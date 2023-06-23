استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة امس في قصر الشاطئ، وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان.



وبحسب وكالة الانباء الاماراتية «وام» رحب الرئيس خلال اللقاء بوزير الخارجية والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الامارات والذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد تحياته إلى الرئيس الإيراني وتمنياته لبلده وشعبه مزيدا من النماء والتطور.



وبحث الرئيس الاماراتي مع الوزير حسين أمير عبداللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.



كما تبادل الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية الإيراني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.



من جهته، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي امس نظيره الايراني وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطوير مختلف مسارات التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.



كما تناولت المحادثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ نهج دولي للعمل متعدد الأطراف القائم على التعاون والشراكة بما يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء، مشيرا إلى أن الالتزام بمبادئ حسن الجوار والحوار الإيجابي والبناء بين دول المنطقة يشكل أساسا لاستقرارها وازدهارها وريادتها.