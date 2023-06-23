أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، استعداد كازاخستان لاستضافة اجتماعات «صيغة أستانا» حول سورية مجددا، في تراجع عن إعلانها أن الجولة العشرين التي استضافتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين هي ختام الجلسات.



وقالت الوزارة - في بيان لها أوردته قناة «روسيا اليوم» أمس، إنه في حال أعرب المشاركون في الاجتماعات الدولية بشأن سورية بصيغة أستانا عن طلب جماعي لمواصلة المفاوضات، فإن كازاخستان مستعدة للنظر في إمكانية استئناف العملية كبادرة حسن نية، مع مراعاة التقدم المحرز للمفاوضات في أماكن أخرى، والوضع في سورية ككل.



يأتي هذا في وقت كانت الخارجية الكازاخستانية اعتبرت أن التطورات في سورية وعودتها إلى الجامعة العربية تعني أن مهمة مفاوضات استانا قد أنجزت واقترحت ختام المفاوضات، لكن موسكو قالت انه يمكن استئناف المفاوضات في مكان آخر واقترحت بدورها تناوب الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران على استضافتها دوريا.