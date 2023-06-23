

طلال بارا



أطلقت شركة «بودستور موتورز» السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي طال انتظارها «جيتور داشينج» في الكويت، والتي تتألق بتصميمها الأنيق جنبا إلى جنب مع التقنيات المبتكرة، حيث تقدم داشينج تجربة SUV لا مثيل لها للمستهلكين من جميع أنحاء العالم.



وأقيم حفل الإطلاق في مجمع الأفنيوز، بحضور نجم بودستور رئيس مجلس إدارة مجموعة بودستور، وجين كاي المدير الإقليمي لجيتور، وهوانغ جياوسان مدير مبيعات جيتور، وأرشد ميرزا المدير العام لمجموعه بودستور، وياسر بودستور مدير المبيعات، وريكسي ويليامز مدير علامة جيتور التجارية بمجموعه بودستور، إلى جانب حضور هي يوهوان ممثلة سفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، ومجموعة من كبار الشخصيات في مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام.



وبهذه المناسبة، قال نجم بودستور: داشينج هي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات عالية التقنية والمصممة بشكل فريد لتقديم تجربة «Travel Plus»، وسيحبها العملاء من فئة الشباب في الكويت. وأضاف: تتبنى داشينج لغة تصميم جديدة بين الأجيال، وتدمج بشكل مثالي التكنولوجيا الرائدة والأداء والتصميم لتلبية متطلبات جيل جديد من المستهلكين الذين يسعون وراء تقنيات جديدة وتجارب فريدة.



بدوره، ذكر جين كاي في كلمة ألقاها خلال حفل الاطلاق: داشينج هي نموذج فريد من علامة جيتور التجارية، وهي مصممة بالكامل لغزو قلوب جيل الشباب بتصميمها الجمالي وأدائها.



من جانبه، قال ريكسي ويليامز: إن وصول داشينج إلى الكويت هو بمنزلة الحلم الذي اصبح حقيقة، فلطالما انتظر عشاق جيتور في الكويت هذا النموذج. وأضاف: ان التقنيات المتقدمة الموجودة في هذه السيارة ستمنح تجربة مستقبلية لمالكي «داشينج» وسيفخرون بها.



وتتخلى جيتور داشينج عن المظهر التقليدي لسيارات الاستخدامات المتعددة الموجه للأسرة، حيث تتألق بهيكلها الانسيابي الرشيق الذي يكمله تصميم عصري من الجهة الخلفية، ليترك انطباعا حيويا ورياضيا.



ميكانيكا، زودت داشينج بنوعين من محركات التوربو رباعية الأسطوانات، المحرك الأول سعة 1.6 ليتر، بقوة 194 حصانا، وعزم دوران 290 نيوتن متر، مع ناقل حركة أتوماتيكي من 7 سرعات دبل كلاتش ونظام دفع أمامي.



اما المحرك الثاني فهو بسعة 1.5 ليتر، يولد قوة 154 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات دبل كلاتش ونظام دفع أمامي.



ومن أجل تلبية تفضيلات المستخدمين المختلفين، توفر جيتور داشينج تصميمين داخليين مختلفين متطابقين، بما في ذلك مجموعات الأسود والأحمر والرمادي والأبيض.، ومقاعد من الجلد، الذي لا يوفر الراحة القصوى فحسب، بل يضيف أيضا ملمسا راقيا في الوقت نفسه.



بالإضافة إلى ذلك، ابتكرت جيتور داشينج مقصورة قيادة صحية لتوفر للمستهلكين بيئة ركوب صحية ومريحة، حيث تم اختيار خامات مصنوعة من أقمشة مضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تقاوم بشكل فعال غزو البكتيريا الخارجية.



وفي الوقت نفسه، تدمج جيتور داشينج مراقبة جودة الهواء داخل المقصورة، حيث زودت بنظام مراقبة مستوى ثاني أكسيد الكربون، ومرشح CN95 عالي الكفاءة ومولد الأيونات السالبة في جهاز واحد، ويمكن لشاشة العرض الإلكترونية الصغيرة المثبتة على الباب الجانبي أن تعرض درجة الحرارة خارج السيارة وملوثات PM2.5 داخل المقصورة في الوقت الفعلي، وهو أمر عملي للغاية. والنتيجة نظام لتنقية الهواء في السيارة للتأكد من العناية بصحة السفر لكل مستهلك أثناء الرحلة.



ولتلبية احتياجات السفر المتنوعة، تخلق جيتور داشينج مساحة أكبر بفضل بقاعدة عجلات فائقة مقاس 2720 مم، كما يوفر صندوق السيارة مساحة ممتازة للتحميل.



وتم تعزيز جيتور داشينج بتقنية بشرية، مغمورة بأحدث التقنيات، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة قيادة لا مثيل لها تماما. وهي مجهزة بميزة التعرف على الصوت والتعامل مع الأوامر، واتصال بلوتوث، وبدء التشغيل عن بعد، ووظائف أخرى تلبي احتياجات المستخدمين اليومية، مما يجعل السفر الذكي متاحا في متناول يدك.



وتحل شاشة التحكم المركزية الكبيرة مقاس 15.6 بوصة محل الأزرار في الكونسول المركزي، وهو أمر ملائم للسائق لقراءة المعلومات بسرعة ودقة، وفي الوقت نفسه، تم تجهيز السيارة بتقنية ذكية تدعم سلامة القيادة، مع نظام المساعدة على الركن البانورامي 540 درجة، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ، ونظام تحذير مغادرة المسار، وتنبيه الاصطدام الجانبي الخلفي.