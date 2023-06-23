هادي العنزي



غادر مساء أمس الأول وفد منتخبنا الوطني للمبارزة للمعاقين، إلى العاصمة الپولندية وارسو للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 4 يوليو المقبل، تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس العالم للمبارزة التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 4 الى 10 يوليو المقبل.



ويرأس الوفد أحمد المطوع، ويضم 10 لاعبين، هم: فهد البستكي، وعائشة مبارك، وسليمان التميمي، وخلود المطيري، والعنود حامد، وعبدالله الحداد، وفراج الدوسري، وسالم عبدالهادي، وأوراد الصفار، وعبدالله العنزي.

ويسعى المدرب الوطني خالد الصراف إلى رفع الجاهزية الفنية إلى أفضل مستوياتها خلال الفترة القصيرة المقبلة، من خلال التدريبات اليومية، بالإضافة إلى إقامة عدد من المباريات مع منتخبات حضرت مبكرا للمشاركة في البطولة.

من جانبه، تمنى رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية للمبارزة تركي الشمري أن يحقق أبطال الكويت أفضل الإنجازات في البطولة، وهي إحدى أهم وأقوى البطولات العالمية، مضيفا أنها تحظى باهتمام جميع دول العالم، ويحرص أفضل المصنفين دوليا على المشاركة فيها.