أعلن نائب رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون الفنية هايف الديحاني، مواعيد انطلاق المسابقات للسن العام والفئات العمرية، وذلك بمناسبة الاستعدادات القائمة للموسم المحلي الجديد 2023/2024.



وأشار الديحاني إلى أن مسابقة «السن العام» الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى، مقرر لها أن تنطلق يوم 24 أغسطس المقبل، أما فيما يخص مرحلة «تحت 21» مواليد 2002 2003 2004 وما فوق، فستنطلق يوم 20 أكتوبر.



وأضاف أن مرحلة «تحت 19» مواليد 2005 2006 وما فوق، فمنافساتها مقرر انطلاقها يوم 4 سبتمبر المقبل، في حين تنطلق منافسات «تحت 17» مواليد 2007 2008 وما فوق، يوم 1 سبتمبر المقبل.



أما عن انطلاق مرحلة «تحت 15» مواليد 2009/2010 وما فوق، فأكد الديحاني أن انطلاقها سيكون يوم 3 سبتمبر المقبل.



واختتم نائب رئيس الاتحاد تصريحه بتوضيح نظام مسابقات «تحت 21 وتحت 19 وتحت 17»، مشيرا الى أنها ستجرى بنظام الدوري من قسم واحد، وفي نهايته تقسم الأندية لمجموعتين.



وتتكون المجموعة الأولى من 7 أندية حاصلة على المراكز من 1 لـ 7، وتلعب دوري من قسمين ذهابا وإيابا، ويطلق عليه «الدوري الذهبي»، والمجموعة الثانية مكونة من 8 أندية حاصلة على المراكز من 8 لـ 15، وتلعب دوري من قسمين ذهابا وإيابا، ويطلق عليه «الدوري الفضي».



إلى ذلك تم تعيين الحكم الدولي السابق يوسف الثويني نائبا لرئيس لجنة الحكام للشؤون الفنية.