

يحيى حميدان



أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للمنتخبات في كرة الصالات 2024 منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب المستضيف البحرين وتيمور الشرقية وبروناي.



وتقام منافسات التصفيات، التي يشارك فيها 31 منتخبا، خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر المقبل من أجل التأهل إلى نهائيات النسخة السابعة عشرة من البطولة القارية.



وقسـمــت المنتخبـــات المشاركة في التصفيات إلى 8 مجموعات، حيث حلت منتخبات تايلند، وتركمانستـــان، وهونــغ كونغ الصين، والصين في المجمـوعـــة الأولــى، وإندونيسيا، والسعودية، وأفغانستان، وماكاو في «الثانية»، وإيران، ولبنان، وقرغيزستان، والمالديف في «الثالثة»، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، ونيبال، ومنغوليا ضمن المجموعة الرابعة، وطاجيكستان، وميانمار، وفلسطين، والهند في «الخامسة»، وأوزبكستان، والعراق، وماليزيا، وكمبوديا في «السابعة»، وحامل اللقب اليابان، والصين تايبيه، وأستراليا في «الثامنة».



وتقـــام مبـاريـــات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة وأفضل سبعة منتخبات تحتل الوصافة في جميع المجموعات إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات لعام 2024 والتي لم يحدد موعدها أو مكان اقامتها حتى الآن.



وسيكون «الأزرق» مرشحا لاحتلال المركز الأول نظرا لقلة خبرة تيمور الشرقية وبروناي، مع الحذر من إمكانيات المنتخب البحريني والذي يستفيد من استضافته لمنافسات المجموعة السادسة.



ويبدأ «الأزرق» مشواره في التصفيات بمواجهة بروناي يوم 7 أكتوبر، ثم تيمور الشرقية في التاسع من ذات الشهر، ويختتم مبارياته بمواجهة البحرين بعدها بيومين.



هذا ومن المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني إعداده في الأول من أغسطس المقبل، على أن يقيم معسكرا تدريبيا خارجيا قبل التوجه إلى البحرين.



وتنتظر لجنة الصالات الاجتماع مع المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لرسم خارطة إعداد «الأزرق»، حيث ينتظر مسؤولو الاتحاد تحديد إمكانية التوجه إلى إحدى الدول للعب خلال فترة التوقف الدولية في شهر سبتمبر المقبل أو استضافة أحد المنتخبات في البلاد. وكانت النسخة الأخيرة من كأس آسيا قد أقيمت في الكويت خلال أكتوبر الماضي.