

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن سر عدم زواجها حتى الآن وموقفها منه، وقالت: «أنا عمري في حياتي ما كنت قافلة باب الزواج، وأكيد كل بنت أو ست عندها نقطة الأمومة، والأنوثة الطبيعية، بس فعلا لما يجي ابن الحلال اللي فعلا يقدر يخليني أقدم على الزواج، الست لما بتنزل العمل بتبقي محتاجة راجل قوي تتسند عليه لإنها أصبحت ست وراجل في نفس الوقت».



وردا على سؤال هل تتلقى عروضا للزواج؟ أجابت نرمين خلال لقائها مع برنامج «رؤيا مصر»: «بيجي عرسان وكله رزق أولا وأخيرا وهيجي هيجي بإذن الله»، قائلة عن مواصفات فارس أحلامها الذي تريد الزواج منه: «يكون شخص متعلم ومثقف وابن أصول يعني فيما معناه عيلته تكون مربياه صح»، مضيفة: «لا بد أن يكون متدين والتدين مش كلمة يعني يكون بجد متدين، يعني هيقدر يحافظ عليا، وميبقاش سليط اللسان، وميكونش متدلع».



ووجهت الفقي رسالة دعم لزميلتها الفنانة حلا شيحة بعد الجدل المثار عن رفض وقبول البعض عودتها للتمثيل والوسط الفني، قائلة: «أنا عن نفسي بحب حلا جدا، ترجع تمثل أو تعتزل وتقعد في البيت وتتحجب هي حرة، وبحبها لأنها على الصعيد الإنساني إنسانة لطيفة وحبوبة وجميلة ومتصالحة مع نفسها»، مكملة: «الفن ده موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى مش من حق حد يمنعها أو يخمدها، دا قرارها ودي حياتها، وتعمل اللي هي عاوزاه طالما معملتش حاجة مخلة بالشرف أو بالأمانة».