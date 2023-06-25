صعد رصيد الأولمبياد الخاص الكويتي إلى 11 ميدالية متنوعة في اليوم الرابع من دورة الألعاب العالمية المقامة في ألمانيا بتحقيق هاجر الرشيدي الميدالية الذهبية في لعبة فردي (البوتشي)، فيما حققت لاعبة الدراجات الهوائية منار العلوي الفضية، والميدالية ذاتها للفارسة بسمة البصيلي، كما توجت روان البلهان بالبرونزية في اللعبة ذاتها، ليصبح المجموع 4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين.



وقالت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد هناء الزواوي إن المنافسة شديدة بين الفرق المشاركة غير أن الفريق الكويتي يتمتع بالثقة وبالقدرات والمهارات التي تؤهله لبلوغ مراكز متقدمة.



وأكدت أن النتائج المبشرة تثبت جدارة اللاعبين الكويتيين وقدرتهم الكبيرة على الإنجاز وبخاصة بعد التدريبات المكثفة التي جرت خلال الفترة الأخيرة استعدادا للدورة العالمية.



من جهة أخرى، افتتح الأولمبياد الخاص الدولي برنامج «الكشف الصحي» بالتزامن مع الدورة الصيفية العالمية حيث مثلت الأولمبياد الخاص الكويتي اختصاصية التغذية العلاجية دلال بوحمدي للمشاركة ضمن المهام العلاجية للرياضيين.



وأكدت بوحمدي على هامش الفعالية أهمية البرنامج الذي يعنى بإعداد وتهيئة اللاعبين من ذوي الإعاقة عبر 8 طرق تهدف إلى متابعة الأوضاع الصحية وقياس مدى سلامتها.



وذكرت أنه من الطرق المتبعة فحص الصحة العامة مع ضرورة اتباع الغذاء الصحي والإكثار من شرب الماء إلى جانب ممارسة الرياضة، إضافة إلى إجراء فحوصات مهمة مثل مراقبة الوزن والطول وفحص كثافة العظام وضغط الدم وغيرها.



وأوضحت بوحمدي أن من الطرق كذلك فحص سلامة العينين والفم والأذن، مبينة أن من أبرز الفحوصات فحص السلامة النفسية وتقديم العلاج الطبيعي للاعبين، لاسيما مع الضغوط النفسية والجهد الجسدي لهم أثناء الدورة العالمية.