الدوحة - فريد عبدالباقي



حسم نادي الوكرة القطري صفقة انتقال لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي حمدي فتحي للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تدعيم الوكرة استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق في 17 أغسطس المقبل.



واتفق الناديان على انتقال اللاعب إلى الوكرة مقابل 3 ملايين و250 ألف دولار، بالإضافة إلى 400 ألف دولار كامتيازات يحصل عليها الأهلي المصري من نسبة مشاركة اللاعب وتحقيقه البطولات مع الوكرة. ومن المتوقع أن يصل حمدي فتحي اليوم لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للإعلان عن انضمامه إلى صفوف الوكرة.



هذا، وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن جدول منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية «البطولة العربية» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبلين. ويستهل فريق السد القطري مشواره في البطولة بمواجهة الوداد المغربي وصيف دوري أبطال أفريقيا في الـ 4:00 عصر الخميس 27 يوليو، على ستاد مدينة الأمير سلطان بأبها، ثم يخوض المباراة الثانية مع الهلال السعودي في الـ 8:00 مساء يوم 30 يوليو على الملعب نفسه، ثم يلتقي أهلي طرابلس الليبي في 2 أغسطس على ملعب نادي ضمك في الـ 4:00 عصرا.