

ذكرت وسائل إعلام أن الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، سينتقل لصفوف إنتر الإيطالي.



وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما سيكمل الفحص الطبي الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيوقع على عقد حتى عام 2028. وكان رحيل تورام عن «غلادباخ» مؤكدا منذ فترة طويلة.



في البداية، كانت هناك مفاوضات بشأن احتمالية انتقاله لصفوف ميلان، الغريم التقليدي لإنتر.



وفي إنتر، وصيف دوري الأبطال، يمكن لتورم أن يكون بديلا لإدين دزيكو (37 عاما) الذي انتقل لفريق فناربخشة التركي.