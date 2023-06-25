

اعتبر مدرب المنتخب الايطالي روبرتو مانشيني أن «هناك مشكلة» في رحيل لاعب الوسط الشاب والواعد ساندرو تونالي المرتقب من ميلان الى نيوكاسل الإنجليزي.



وأشارت وسائل إعلامية عدة الى ان النادي المملوك سعوديا بات قريبا جدا من التوقيع مع تونالي بعقد ستبلغ قيمته 80 مليون يورو.



ويعتبر ابن الـ 23 عاما من أفضل اللاعبين في الدوري الايطالي وأحد العناصر الواعدة لـ «الآزوري».



رأى مانشيني في حديث لشبكة سكاي سبورتس «من جهة، هناك أسف قليلا، إذا لاعب جيد ويافع مثل تونالي يغادر ايطاليا، فهذا يعني أن هناك بعض المشاكل».



وأردف: «لكن من الناحية الفنية، فإن اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز سيفيد تونالي، هذا جيد له».



لم يمر خبر رحيل تونالي مرور الكرام بين مشجعي «الروسونيري» الذين سبق أن أبدوا غضبهم أيضا من إقالة أسطورة النادي باولو مالديني من منصبه مديرا تقنيا في وقت سابق من هذا الشهر.



يعتقد الكثير منهم أن تونالي لم يكن ليرحل لولا بقاء مالديني.



وأعلن ميلان مطلع الشهر رحيل مالديني اثر خلافات مع الصندوق الأميركي «ريدبيرد» مالك النادي.



وكانت وسائل اعلام ايطالية اشارت الى وجود خلافات بين جيري كاردينالي مالك «ريدبيرد» الذي اشترى النادي عام 2022 ومالديني لاسيما فيما يتعلق بمسألة التعاقدات.