بعث سمو ولي العـهـد الـشـيـخ مـشـعـل الأحمد ببرقية تهنئـة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيـقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مـقـالـيـد الحكم في دولة قطر الشقيقة، متمنيا لسـموه وافر الصحة والعافية ولدولة قطر وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان إلى وزير التعليم د. حمد العدواني ووكيل وزارة التعليم بالتكليف والوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس عام الامتحانات أسامة السلطان ومديري المناطق التعليمية في وزارة التعليم، ضمنها سموه أطيب تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، مشيدا سموه بالجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التعليم على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر.