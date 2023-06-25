حل المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري، ضيفا في برنامج «صباح الخير واشنطن» الذي يعرض في العاصمة واشنطن، حيث أطلق فيلما وثائقيا عن الكويت.



وهدف اللقاء إلى رفع الوعي حول الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية الفريدة للكويت للجمهور الاميركي. ولفت الانتباه إلى قضايا مهمة، مثل الإصلاح الاقتصادي، وضرورة الخروج من الجمود السياسي، والتمسك بحرية الإعلام.



وخلال ظهوره، لفت العنجري الانتباه إلى ما يبدو أنه نقص في الوعي بين بعض السياسيين الأميركيين بشأن مكانة الكويت كمنارة للديموقراطية السلمية في الشرق الأوسط. كما أبرز بوضوح الالتزام الثابت للكويت بقرارات الأمم المتحدة ودورها كوسيط للسلام في منطقة غالبا ما تكون مليئة بالصراعات.



وذكر العنجري أن هناك فرصا كبيرة للكويت لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، لافتا إلى تعيين الشيخة الزين الصباح مؤخرا كأول سفيرة للكويت في الولايات المتحدة، مشيرا إلى مستقبل مليء بالأمل لمزيد من التعاون.



كما أعرب العنجري عن تفاؤله بشأن تعيين الولايات المتحدة لسفير جديد للكويت، مشددا على الإمكانيات الواعدة للشراكة مع المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام الحرة، حيث بين حرص واهتمام الكويتيين كشعب على المساهمة المستمرة والتفاعل الإيجابي مع كل مشروع اصلاحي وتحرك يسعى الى تحقيق فائدة ومنفعة للكويت.