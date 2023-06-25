تشارك شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت الخريجين من طلبة الثانوية العامة والجامعات فرحة التخرج بعرض مميز على مجموعة منتقاة من سيارات هيونداي فائقة الجودة. وتأتي الحملة التي تم إطلاقها تحت شعار «الفرحة بالتخرج أكبر مع هيونداي» لتعكس الرابط الذي يجمع شركة شمال الخليج بالمجتمع المحلي والاهتمام الكبير الذي توليه العلامة التجارية الكورية لعملائها المستقبليين.



وعلّق خلدون عبد الحافظ مدير التسويق والعلاقات العامة على إطلاق الحملة بالقول: بداية نبارك لكل الخريجين ونتمنى لهم مستقبلا زاهرا مليئا بالنجاح والتفوق، ويسعدنا مشاركتهم الفرحة من خلال هذا العرض الذي يقدم لهم الفرصة لامتلاك سيارتهم المفضلة بنظام الأقساط، وبدون مقدم، مع باقة مجانية من القيم المضافة والمزايا الخاصة تشمل: سنتين صيانة، سنة تأمين شامل، حماية وتظليل، تسجيل المرور وتأمين ضد الغير تمنحهم أقصى درجات راحة البال خلال فترة الاقتناء. وبكل المقاييس تعتبر هيونداي الخيار الأفضل خصوصا لمن يمتلكون سيارة لأول مرة لأنها تقدم مجموعة متكاملة من عناصر التفوق على مستوى الجودة تشمل الاعتمادية العالية، التطور التكنولوجي، الأداء الثابت وأحدث متطلبات الأمان.



وأضاف: بالإضافة لما تقدم، نحرص في هيونداي - شركة شمال الخليج التجارية على تعزيز الروابط التي تجمعنا بعملائنا، ونعمل بجد على ضمان تجربة اقتناء مميزة تبدأ منذ اليوم الأول من خلال توفير طرازات حديثة وخدمة عملاء راقية تردفها خدمات ما بعد البيع عالية الجودة، إن كل جهودنا التسويقية موجهة نحو تقديم أفضل قيمة لعملائنا الكرام. ومع هذه الحملة نحن على ثقة بأن الخريجين الأعزاء سوف يستمتعون بقيادة سيارة لا مثيل تنقلهم بأمان إلى المستوى التالي من النجاح.



يشمل هذا العرض المميز طرازات أزيرا 2023، السيدان متوسطة الحجم الاستثنائية على مستوى التصميم الخارجي العصري والداخلية فائقة الأناقة والفخامة، بقسط (199 دينارا). وتتميز أزيرا بمقصورة فسيحة أنيقة مع تشكيلة متناغمة من الألوان والمواد الناعمة والخطوط الانسيابية التي تعزز الشعور بالهدوء والفخامة، وتوفر السيارة مقاعد من الجلد الفاخر مع تهوية للمقاعد الأمامية، شاشة معلومات وترفيه LCD تعمل باللمس مقاس 12.3 إنش مع لوحة عدادات رقمية بنفس الحجم، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، باب صندوق خلفي كهربائي ذكي وأحدث أنظمة السلامة. السيارة مجهزة بمحرك 6 سلندر V6 سعة 3.5 ليترات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بنظام Shift by wire.



وطراز سوناتا 2023، السيدان العائلية متوسطة الحجم ذات التصميم العصري. بقسط (135 دينارا). تتميز بمصابيح أمامية LED مع إضاءة نهارية وخطوط كروم ممتدة تعزز الأناقة الخارجية، فتحة سقف بانوراما، ميزة الدخول بدون مفتاح وصندوق أمتعة أوتوماتيكي. وتوفر المقصورة مساحة مريحة لخمسة ركاب، شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.3 إنش متوافقة مع نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي متطور. تأتي السيارة بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.5 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.



وطراز سنتافي 2023، الـ SUV المدمجة من الحجم المتوسط، بقسط (159 دينارا). وتأتي السيارة بمقاعد لسبعة ركاب مع تدفئة وتهوية للمقاعد الأمامية، شاشة ترفيه وملاحة مقاس 10.25 إنش مع كاميرا رؤية محيطية، تكييف أوتوماتيكي بالكامل، نظام المساعدة على الركن الذكي عن بعد، أنظمة المساعدة على القيادة الذكية وتأتي مزودة بمحرك 3.5 ليترات 272 حصانا، وناقل حركة كهربائي بنظام الزر، مع نظام التحكم بنمط القيادة.



وطراز توسان 2023 الكروس أوفر المتوسطة الحجم بقسط (149 دينارا). تتميز بإطلالة رياضية مع المقدمة المبتكرة بمجموعة مصابيح LED أمامية فريدة وتصميم داخلي فاخر مع إضاءة محيطية، شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.2 إنش مع نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مقاعد أمامية مهواة مع نظام ذاكرة، محرك 4 أسطوانات سعة 2.0 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات وأنظمة سلامة شاملة.



وأخيرا، طراز ستاريا 2023، العائلية ذات التصميم المستقبلي بقسط (199 دينارا). توفر ستاريا مساحة غاية في الرحابة تتسع لـ 11 راكبا وتقدم مواصفات متطورة تشمل مصابيح LED عمودية مع إضاءة نهارية، شاشة وسائط مقاس 10.25 إنش تدعم نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، شاشة عدادات رقمية، إضاءة محيطية، منافذ USB، مقاعد فاخرة مع خاصية الاسترخاء، إلى جانب أحدث متطلبات الأمان والأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة.



الجدير بالذكر أن جميع طرازات هيونداي تضمن معايير متقدمة من الجودة، وأحدث إبداعات الهندسة والتكنولوجيا في مجال الهندسة والاتصالات والأمان، بالإضافة إلى استعمال أفخر المواد في التجهيزات الداخلية ووسائل الراحة. وتعتمد هيونداي على ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرادار لضمان مستوى غير مسبوق من السلامة عبر منظومات في قمة التطور تعمل على المساعدة على القيادة بسهولة وأمان، لتجعل من كل رحلة داخل سيارة هيونداي تجربة ممتعة لا تنسى.