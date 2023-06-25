يشهد سوق الأضاحي تراجعا في الإقبال، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث تتجاوز قيمة الأضحية خروفا كانت أو عجلا قدرة غالبية السوريين، حيث يقدر متوسط الراتب بنحو 100 ألف ليرة. وبين رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن أمس، أن نسبة الإقبال على شراء الأضاحي لا تتجاوز 30%.



وأرجع الخن سبب ضعف الإقبال إلى ارتفاع الأسعار الذي بات يفوق قدرة الناس على الشراء، فأقل أضحية اليوم تزن 50 كيلوغراما وسعرها يتجاوز المليوني ليرة، إذ إن سعر كيلو الغنم قائما اليوم بحدود 41 - 42 ألف ل.س.



وأضاف الخن في تصريحات لموقع «أثر»: «إن اللحامين أيضا يتكبدون مصاريف إضافية، فأجرة الحصول على رخصة الذبح في عيد الأضحى المبارك تتجاوز 130 ألف ليرة، هذا عدا عن أجرة العمال ومصاريف أخرى كشراء أكياس القمامة وأكياس النايلون المخصصة لتوزيع اللحوم التي تجاوز سعر كيلوغرام الواحد منها 18 ألفا».



وكانت لجنة الأسعار في محافظة دمشق قد حددت أسعارا جديدة للحوم الحمراء، كالتالي: لحم خروف عواس حي بـ 32 ألف ليرة للكيلو، لحم خروف عواس كامل بعظمه بـ 60 ألف ليرة للكيلو، هبرة غنم عواس نسبة الدهنة 25% بـ 70 ألفا للكيلو، مسوفة لحم غنم 50% دهن بـ 60 ألفا للكيلو، لية زهرة بـ 50 ألفا للكيلو.



أما لحم العجل الحي فسعره 27 ألفا للكيلو، 67 ألفا لهبرة العجل، والمسوفة عجل بـ 45 ألفا للكيلو، وهبرة لحم البقر بـ 50 ألفا للكيلو، مسوفة لحم بقر بـ 40 ألفا للكيلو، ولحم جمل نسبة الدهن 25% بـ 65 ألفا.