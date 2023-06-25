أوقفت الشرطة القبرصية أمس سوريين للاشتباه في قيامهما بتهريب أشخاص بعدما تم إنقاذ 16 مهاجرا سوريا إثر غرق قاربهم المطاطي قبالة سواحل قبرص، حسبما أفادت السلطات. وكان هذا الحادث الثاني من نوعه في غضون عدة أيام.



وقالت الشرطة القبرصية إن المشتبه بهما اللذين يبلغان من العمر 45 و46 عاما، سيبقيان رهن الاعتقال لمدة أربعة أيام بينما يستمر التحقيق. واعلنت السلطات انها تلقت معلومات تفيد بأن قاربا كان في محنة على بعد 12 ميلا بحريا من الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة في كيب غريكو، بالقرب من منتجع أيا نابا السياحي أمس الأول. وذكر مركز البحث والإنقاذ ان الشرطة البحرية أنقذت المهاجرين الذين كانوا على متن المركب وأحضرتهم بأمان إلى الشاطئ بعدما غرق قاربهم.



وقالت الشرطة إن المهاجرين في صحة جيدة وتم نقلهم إلى مركز استقبال المهاجرين خارج العاصمة نيقوسيا.



وحادث الجمعة هو الثاني على التوالي الذي تنقذ فيه خدمات الطوارئ القبرصية مهاجرين في البحر في منطقة كابو غريكو، التي تبعد نحو 160 كيلومترا غربي سورية.



وبعد ظهر الخميس، أنقذ 18 مهاجرا غير نظاميين كانوا على متن قارب خشبي و27 آخرون على متن قارب مطاطي. وهم جاءوا من سورية.



يأتي ذلك، بعدما تلقت منظمة «هاتف الإنذار» (Alarm Phone)، نداء استغاثة آخر من مركب يقل عشرات طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.



وذكرت المنظمة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر، أنها تلقت النداء من مركب أبحر من ليبيا وعلى متنه 50 طالب لجوء، بعد أن تعطل محركه وتسربت المياه إلى داخله.



وأفادت المنظمة بأنها أبلغت مسؤولين ليبيين بشأن الموضوع لكنهم لم يستجيبوا لنداءات المساعدة بذريعة أن الجمعة «يوم عطلة».



بدوره، قال فلافيو دي غياكومو، المتحدث باسم مكتب منسق منطقة البحر المتوسط في منظمة الهجرة الدولية عبر تويتر، إنه من الضروري إنقاذ المهاجرين العالقين في البحر على الفور.