القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة أنوشكا حالة من السعادة الشديدة بسبب دخولها عالم السينما لأول مرة من خلال فيلم «وش في وش» المقرر عرضه في الصيف، وأكدت ان قلة أعمالها السينمائية سببها أنها لم تكن تتلقى أعمالا تناسبها.



والفيلم اجتماعي كوميدي، ويشاركها البطولة: محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وخالد الصاوي، وهو من إخراج وليد الحلفاوي، والذي انتهي من تصوير جميع مشاهد الفيلم.



من ناحية أخرى، قررت أنوشكا التركيز الفترة المقبلة على تقديم أعمال غنائية، والعودة للوقوف على خشبة المسرح لإحياء حفلات تلتقى خلالها مع الجمهور، وأولاها ستكون حفلا غنائيا كبيرا بإحدى المدن الجديدة بالقاهرة في أكتوبر المقبل، كما انها تجهز لتسجيل أغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، يتم تصويرها فيديو كليب وتطرح على «يوتيوب».



وكان آخر أعمال الفنانة أنوشكا مشاركتها في مسلسل «الأجهر» الذي عرض ضمن السباق الدرامي لرمضان الماضي، بطولة: عمرو سعد ودرة وناهد السباعي وسيد رجب، ومن إخراج ياسر سامي.