ياسر العيلة



أعادت وفاة مغني الراب الأميركي بيغ بوكي على المسرح إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، إلى الأذهان ذكرى فنانين عرب آخرين وافتهم المنية على المسرح وأمام جمهورهم، سواء أثناء التمثيل أو الغناء.



ومن هؤلاء الفنان والمخرج الكويتي القدير كنعان حمد الذي توفي على خشبة مسرح الشامية عام 2003 وهو يؤدي آخر مشهد في حياته أثناء عرض مسرحية «ذوبان الجليد» في نهاية لم يتوقعها أحد وسط ذهول الحضور وزملائه الفنانين الذين تعالى بكاؤهم وصياحهم ولم يصدقوا خبر وفاته.



أيضا مات المطرب الكبير طلال مداح، الذي يعد قيثارة الشرق وفارس الأغنية السعودية، على المسرح أمام الجمهور سنة 2000، وما كاد الجمهور يراه حتى يصفق لمدة 4 دقائق متواصلة، ثم جلس على الكرسي ممسكا عوده وبدأ يردد كلمات «الله يرد خطاك» وبدون مقدمات وقع على الأرض وقام من حوله وحملوه وأغلقوا الستار، وبعد ساعة من وصوله للمستشفى تأكد نبأ وفاته.



الفنان المصري مصطفى متولي زوج أخت النجم الكبير عادل إمام كان يؤدي دوره في مسرحية «بودي جارد» آخر أعمال «الزعيم» المسرحية، ووقع متولي على خشبة المسرح إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت الى وفاته عام 2000، ولم يتوقف العرض بسبب رحيله، فظهر عادل إمام على المسرح واستبدله بالفنان محمد أبو داوود، وفي أول مشاهده أمام الفنانة رغدة انهارت من البكاء وسقطت على المسرح وجرى إغلاق الستار بشكل مؤقت.



وفي عام 1988 تعرضت الفنانة والمطربة اللبنانية فريال كريم للموت المفاجئ عن عمر يناهز 50 عاما، وحدث ذلك على خشبة المسرح وهي تغني أمام جمهورها، وكان يقف بجوارها عروسان، وما حدث كان صادما للجميع، حيث قامت فريال بوضع يدها على قلبها مستندة على العريس، ليفاجأ الجميع بسقوطها على المسرح في مشهد مأساوي.



وسقط المطرب اللبناني نصري شمس الدين على المسرح بسورية في 18 مارس سنة 1983 بينما كان يؤدي أغنية «الطربوش» بمصاحبة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، ليرحل إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 56 عاما.



وتوفي الفنان المصري إبراهيم عبدالرزاق عام 1995 على خشبة المسرح بعدما سقط مغشيا عليه أثناء تقديمه الفصل الأخير من مسرحية «كعبلون»، بعدما أصيب بأزمة قلبية حادة نتيجة الإجهاد.



وكتبت النهاية نفسها للفنان غريب محمود عام 2006 الذي توفي خلال بروفات مسرحية «حمام مغربي» فقد سقط مرتين، المرة الأولى نفض عنه الموت للحظات وأكمل التدريبات، لكن الموت أبى أن يرحل فأسقطه بالمرة الثانية جثة هامدة.



وفي عام 2012 سقط الموسيقار المغربي مصطفى بغداد على المسرح أثناء إلقائه كلمة افتتاح مهرجان الأغنية الوطنية المغربية، بصفته أمين عام النقابة الحرة للموسيقيين، سقط على ركبتيه، واعتقد البعض للوهلة الأولى أنه إجهاد، إلا أنه حين نقل إلى المستشفى، اكتشفوا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة على المسرح.



وتوفي الفنان اللبناني محمود مبسوط، الذي اشتهر بتقديم شخصية «فهمان»، أثناء أداء أحد الاسكتشات على خشبة المسرح ببلدة كفر صير بجنوب لبنان، في 25 يوليو 2011، ليرحل إثر أزمة قلبية.