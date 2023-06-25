

أحرز عبدالرحمن العازمي ميدالية فضية للكويت في مسابقة رمي الرمح ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية.



وجاء هذا الفوز بالفضية بعدما سجل العازمي 71.84 مترا ليحقق بذلك رقما شخصيا قياسيا وليمنح الكويت ميدالية جديدة للكويت بعد الذهبية التي أحرزها العداء يعقوب اليوحة في مسابقة 110 أمتار حواجز، وبرونزية مضاوي الشمري في سباق 100 متر، بالإضافة إلى الرقم الوطني الذي أحرزته اللاعبة عائشة الخضر في الوثب الطويل بواقع 5.45 أمتار. وثمن مدرب المنتخب الوطني حمو البوكيلي إنجاز البطل عبدالرحمن العازمي، معربا عن الأمل في إحراز المزيد من الميداليات والألقاب في هذه التظاهرة العربية.



وأشاد البوكيلي بحرص الاتحاد الكويتي لألعاب القوى على توفير جميع الإمكانات والظروف الملائمة للاعبين والمدربين والفنيين لإبراز المواهب الكويتية في رياضة ألعاب القوى ورفع العلم الكويتي عاليا في المنتديات والمحافل الرياضية العربية والدولية. وانطلقت البطولة الثلاثاء الماضي واختتمت أمس وشارك فيها لاعبون ولاعبات من 16 دولة عربية بينها الكويت.